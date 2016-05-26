No es el momento de llamar a la resistencia civil: Sergio Jaramillo

"No es el momento de llamar a la resistencia civil. Es el momento de deliberar", afirmó el alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, ante la Corte Constitucional, pidiéndole que dé su visto bueno al proyecto de ley estatutaria sobre el plebiscito para la paz.

Dijo que "sorprende que algunos argumenten que la paz no se puede refrendar por ser un derecho fundamental. A mí me parece alrevés (...) pues se requiere la más amplia deliberación posible".

Agregó que un ejercicio de deliberación colectiva en el que participen los promotores y opositores "no puede sino contribuir, después de tantas víctimas y tantos muertos, a la construcción de una nueva cultura política".

Dijo además que "es la refrendación la que marca el inicio simbólico de la transición", y por ello el Gobierno promovió el plebiscito como mecanismo especial de participación.

Jaramillo además cuestionó una de las afirmaciones del procurador, al afirmar que los acuerdos de la Habana "no se reducen a un pacto entre élites, como lo han querido llamar".