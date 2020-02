Ojalá liberen a Francisco Galán: Álvaro Uribe

En su cuenta de Twitter, el expresidente y senador Álvaro Uribe pidió la libertad del ex guerrillero del ELN, Francisco Galán y de Juan Carlos Cuellar.

El exmandatario trinó: "Ojalá liberen a Francisco Galán y a Juan Carlos Cuellar, estuvieron en la cárcel más de 20 años, no hay proceso con el ELN pero estas personas son convencidas de la paz de verdad, no han sido beneficiarias de impunidad ni de elegibilidad política. No tienen que ver con el ELN actual", señaló.

Galán fue capturado por orden de un juez de la República, por su presunta participación en un secuestro masivo en Cali, en septiembre del año 2000.

El ex guerrillero había sido designado como gestor de paz pero ese papel fue revocado mediante resolución presidencial, después del rompimiento de las negociaciones con el ELN.