Para Fajardo somos la hez de la sociedad: César Gaviria

En una carta dirigida al periodista Daniel Samper, el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria hizo duras críticas al excandidato presidencial Sergio Fajardo y dijo que no es cierto que haya sido él quien haya impedido, en 2018, la alianza entre el exgobernador y Humberto de la Calle.

"Uno no puede aprobar un alianza con quien se pronunció de manera tan clara. (...) Nunca EN EL MENSAJE VERBAL que envío con De la Calle habló de las estructuras tradicionales y tampoco de negociaciones burocráticas con nadie. Nunca me vió ni tuvo intención de verme y De la Calle no va a faltar a la verdad y por lo que le dice a Yamid Amat nunca querrá nuestro apoyo electoral. Para él somos como la hez de la sociedad", señaló.

El director del Partido Liberal recordó que apoyó el proyecto de pliegos tipo para impedir que se hundiera en la Cámara de Representantes y dijo estar sorprendido por el silencio de Fajardo frente al proyecto anticorrupción.

"Extrañé un poco el total silencio del Dr Fajardo como quiera que fue un tema que sus aliados políticos y en particular, de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López y sus aliados, quienes impulsaron el referendo anticorrupción que nosotros respaldamos. El Dr Fajardo brilló por su silencio, lo que en él es muy común", añadió.

Gaviria también negó haber tenido que ver con el nombramiento de su esposa Ana Milena Muñoz, con quien no vive hace 15 años, en un cargo diplomático y que las versiones sobre el nombramiento de su hija en el gabinete "hasta ahora es un rumor".

El expresidente también señaló que el apoyo al presidente Duque en la campaña fue una decisión de la bancada y que su partido ha mantenido su independencia frente al Gobierno.

"Teníamos que decidir qué votaríamos por el hoy presidente o por el senador Gustavo Petro. Yo tomé la iniciativa de esa decisión porque un ciudadano puede tomar una decisión de abstenerse sin embargo creo que los partidos políticos están en el deber de pronunciarse".