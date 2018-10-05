Peñalosa no tendría conocimiento de proyecto de ampliación de las Alcaldías

El alcalde Enrique Peñalosa aseguró que no tenía nada que ver con el polémico proyecto impulsado por Cambio Radical. Foto: Colprensa( Thot )

El alcalde Enrique Peñalosa aseguró que no tenía nada que ver con el polémico proyecto impulsado por Cambio Radical y que adelanta el Congreso de la República, que busca ampliar los periodos de gobierno de los alcaldes del país.

El proyecto, que consiste en unificar las elecciones en el país (presidenciales y de Congreso) ha generado malestar en algunos sectores de la opinión pública. Esto se debe a que la ponencia cuenta con un artículo transitorio que permitiría ampliar el periodo hasta el año 2022 a los actuales mandatarios regionales.

“Entiendo que hay congresistas de muchos partidos que presentaron un proyecto. No estoy muy enterado de cómo avanza eso en el Congreso”, indicó Peñalosa.

Peñalosa explicó que “estaba trabajando en temas que importaban más, como el bienestar de los ciudadanos y la calidad de vida” que promete con sus nuevos proyectos de urbanización.