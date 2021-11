Polémica: ¿Vuelve o no vuelve Campo Elías Terán?

Según Carlos Otero, alcalde encargado de la heroica, Campo Elías Terán le dijo que "no volvería" a la Alcaldía.



“Carlitos, yo no voy”, le dijo Terán a Otero, según declaración del encargado.



El alcalde encargado dijo que espera que Campo Elías Terán regrese a la Alcaldía, pero reiteró que no entiende el “afán” de “empujarlo”, algo que puede tener problemas para su salud.



Por su parte, el alcalde de Cartagena desmintió lo dicho por Carlos Otero. Campo Elías aseguró que solo habló con Otero de la muerte de su esposa.



Además, desmintió los rumores de una intervención quirúrgica.