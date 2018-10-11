¿Por qué están renunciando funcionarios del IDU?

W Radio sigue esperando la respuesta por parte de la administración distrital y del instituto de desarrollo urbano, luego de que se anunciaran las renuncias consecutivas de varios funcionarios del IDU.



En los últimos días renunciaron: Rafael Abuchaibe, Subdirector General de Desarrollo Urbano; Jorge Reyes, Director Técnico de Proyectos; Melissa Marulanda, Directora Técnica de Construcciones, y Carlos Humberto Moreno, Subdirector General Corporativo.



Se presume que algunos de ellos hacen parte del proceso de implementación de Transmilenio por la séptima del que recordemos, saldría la licitación en menos de diez días. Sin embargo, se desconocen las razones por las que se han dado las renuncias de éstos 4 funcionarios.