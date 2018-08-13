Un corrupto no puede manejar la Contraloría: contralor Maya

El contralor Edgardo Maya Villazón afirmó que a la Contraloría General de la República no puede llegar un corrupto como si a un jardín de niños fuera contratado de director a un abusador. Así lo aseguró en el marco de la elección del próximo jefe del Ministerio Publico.

Maya precisó: “Yo quiero decirle al país que poner a un corrupto a manejar la Contraloría General de la República es lo mismo que nombrar de director de un jardín a un violador”, dijo.

Criticó que se haya dicho que es inconstitucional el hecho de que la Contraloría no pueda ser liderada por una persona que haya sido sancionada fiscalmente o disciplinariamente, y que hayan suprimido que el parentesco con parlamentarias fuera un impedimento para llegar a ese cargo.