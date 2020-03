Uribe insiste en la necesidad de acabar con la JEP

Después de que la JEP manifestara que el carro bomba utilizado por las FARC contra la Escuela Superior de Guerra, en el año 2006, no constituye una violación al Derecho Internacional Humanitario, el senador y expresidente, Álvaro Uribe, reiteró en su cuenta de Twitter la necesidad de acabar con esa jurisdicción.



"La JEP debe ser eliminada. Bastante lo dijimos en la campaña", señaló el ex mandatario.



La representante Juanita Goebertus criticó la posición del exmandatario y aseguró que aunque no está de acuerdo con la decisión de la JEP, esto no implica que se deba acabar de un plumazo con el sistema de justicia transicional.

"El fallo de la @JEP_Colombia sobre la Matahari desconoce que el Acuerdo y la ley prohíben amnistías por crímenes de guerra. Un carro bomba en una escuela militar afecta a civiles y no constituye un objetivo militar lícito bajo el DIH. La solución no es acabarla, es apelar", señaló en Twitter.