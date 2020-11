Top 10: Eres el amor de mi vida, pero no te gusta ni la empanada, ni la pizza con piña y, para rematar, la changua te encanta.

Top 9: Eres el amor de mi vida, pero sigues molestándome con el famoso 5-0 que además ya fue hace 20 años.

Top 8: Eres el amor de mi vida, pero cuando hablas usteas y tuteas al tiempo.

Top 7: Eres el amor de mi vida, pero no te gusta ir al estadio a ver jugar a mi equipo del alma, y mucho menos a comer lechona y dedito de queso.

Top 6: Eres el amor de mi vida, pero utilizas el verbo COLOCAR para decir, me voy a colocar la pijama.

Top 5: Eres el amor de mi vida, pero te encanta el reguetón y quisieras pasarte la vida perriando.

Top 4: Eres el amor de mi vida, pero sales a bailar, echar harina y celebrar que ganó un candidato a presidente que nunca en la vida has visitado.

Top 3: Eres el amor de mi vida, pero pides el ascensor para subir o bajar un piso, o no dejas salir primero a las personas antes de entrar.

Top 2: Eres el amor de mi vida, pero te molesta que use palillo después de cada comida, y no te gusta que use chanclas con medias en tierra caliente.

Top 1: Eres el amor de mi vida, pero dices que El Leit Show es un programa de quinta.