La FIFA prohíbe los tambores y trompetas a la afición de Nigeria

Este grupo de seguidores, uno de los más animosos y coloridos del torneo, elogiado por los propios futbolistas, mostró su disconformidad con la prohibición de la Federación Internacional, que hasta ahora no había puesto inconveniente alguno.



De hecho, el presidente del Club de Aficionados al Fútbol de Nigeria envió una carta de protesta a la FIFA para cuestionar la decisión y obligar a que los instrumentos quedaran fuera del estadio.



"Esto es inaceptable", dijo. "Esta peña ha asistido a todos los Mundiales desde 1994 a excepción de 2006, cuando no nos clasificamos y siempre hemos ido con nuestros instrumentos", destacó. "No podemos entender por qué se ha prohibido en este momento".



Ladipo señaló, además, que a otros grupos de seguidores sí se les había permitido a hacer uso de instrumentos similares durante los partidos."Vimos simpatizantes brasileños con instrumentos musicales, y también de otros países".



No obstante, el grupo de aficionados nigeriano tiene previsto acudir con estos objetos al próximo encuentro de Nigeria, el sábado en el estadio Arena Pantanal de Cuiabá, para el duelo con Bosnia Herzegovina.