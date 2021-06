La fuerte crítica del 'Pibe' Valderrama a la Selección Colombia y a Reinaldo Rueda

Luego del empate 2-2 de la Selección Colombia ante Argentina, muchas personas aplaudieron las ganas y el sacrificio de los jugadores para salvar lo que hubiera sido una derrota de local. Sin embargo para el histórico capitán del combinado tricolor Carlos Alberto ‘El Pibe’ Valderrama el partido mereció perderse.

En su canal de You Tube el ‘Pibe’, como es fiel a su estilo, no tuvo problemas para criticar con dureza la actuación de la Selección y del entrenador el vallecaucano Reinaldo Rueda.

“El fútbol está inventado, no inventemos que el fútbol está inventado. Y pasan los tiempos y pasa el tiempo, hermano. Y el fútbol está inventado, no podemos inventar una vaina que está inventada. El equipo gana en Lima y el técnico lo cambia. Ojo a la jugada, cambia el técnico”, dijo Valderrama

Posteriormente criticó al entrenador por haber puesto tan solo un delantero en el arranque del partido, “ojo, tenemos 5 goleadores, aquí los tengo: Duván Zapata, Luis Muriel, Alfredo Morelos, 'Rafa' Borré y Borja. Son goleadores en sus equipos... Vamos a jugar de local, vinimos de jugar bien con 2 delanteros y de local jugamos con un delantero. No lo entiendo, por eso empiezo con esta vaina…”.

Finalmente dijo que “Colombia tiene jugadores para jugar mejor y bien al fútbol. Pero no inventemos que el fútbol está inventado. A veces pasa, sí, cuando uno juega mal y le dan premios que no se merece, porque en verdad no se merecía el empate el equipo colombiano”.

