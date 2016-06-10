La furia de Luis Suárez en la noche en la que Venezuela derrotó a Uruguay

Mathias Corujo, Luis Suarez y Abel Hernandez observan los últimos minutos del encuentro ante Venezuela. Foto: AFP / BBC Mundo.( Thot )

La cara de Luis Suárez durante todo el partido lo decía todo: moría de ganas por entrar a la cancha y ayudar a su equipo.

Sin embargo, el director técnico uruguayo, Oscar Tabárez, dispuso lo contrario.

A la estrella del Barcelona no le quedó más que desahogarse estrellando su puño contra el plástico protector del banco de suplentes.

El gesto y el reclamo no debería sorprender a nadie, el delantero es de los que siempre quiere jugar.

La furia e impotencia de Suárez fue capturada una y otra vez por las cámaras en la noche de este jueves.

Noche en la que la selección de Uruguay no sólo cayó derrotada por la de Venezuela por 1-0, sino que además fue superada en todos los aspectos del juego.

Cuando todo apuntaba a que Uruguay se sacaba la espina por la derrota ante México en el debut, Venezuela dio la sorpresa.

Con un gol marcado por el delantero Salomón Rondón, el equipo vinotinto se puso en ventaja a los 35 minutos del primer tiempo y mantuvo el marcador hasta el final.

Los venezolanos ahora celebran el pase a segunda ronda mientras Uruguay se despedirá del torneo ante Jamaica.

La sorpresa

No muchos esperaban el resultado final, sin embargo Venezuela se plantó firme y le jugó de igual a igual al equipo uruguayo.

Salió a marcar con mucha vehemencia, pero no se dedicó a defender y nada más.Buscó la arco contrario cada vez que tuvo el balón.

Es más, después del gol de Rondón, la vinotinto tuvo las oportunidades más claras del juego.

El plantel uruguayo tuvo mayor posesión del balón, pero los venezolanos jugaron con más orden y sus llegadas generaban más peligro.

Comenzado el segundo tiempo, el equipo uruguayo salió con todo a buscar el empate, pero Venezuela contuvo las embestidas y de a poco comenzó a recuperar la iniciativa.

La más clara de Uruguay la desperdició Edinson Cavani, quien logró ingresar con el balón al área grande pero remató desviado a los 44 minutos del segundo tiempo.

Durante la segunda mitad del juego, Venezuela consiguió aprovecharse del nerviosismo del rival, que cometía muchas faltas y atacaba desordenado.

La desesperación uruguaya por empatar el partido quedó en evidencia cuando ya se jugaba el tiempo adicional y el arquero Fernando Muslera corrió hasta el otro extremo del campo a buscar el milagro.

El "partido" de Luis Suárez

Desde el momento del gol venezolano, usuarios de redes sociales que hinchaban por Uruguay inundaron Twitter y Facebook con pedidos por el ingreso del delantero estrella celeste, quien llegó al torneo lesionado.

El bombardero del Barcelona vivió el partido a pleno, apoyando a sus compañeros al principio y realizando el precalentamiento después.

Por momentos gritaba más arengas e instrucciones que el cuerpo técnico uruguayo.

Con su equipo desesperado por marcar un gol, todo hacía suponer que ingresaría a la cancha cuando comenzó a calentar, se calzó los botines y puso las vendas en los tobillos.

Sin embargo aquello nunca sucedió y Tabárez se limitó a señalar que quiere de vuelta al goleador "cuando esté listo".

Suárez se lesionó el 23 de mayo, en la final de la Copa del Rey ganada por el Barcelona sobre el Sevilla.

Al final, los esfuerzos de la selección celeste no fueron suficientes y el rostro de Lucho Suárez fue muestra elocuente de la decepción.

El partido terminó 1-0 a favor de Venezuela, que estuvo muy cerca de marcar un gol más en la última jugada y, para sorpresa de muchos, ahora está clasificada a segunda ronda.

México a paso firme

Con goles de Javier "Chicharito" Hernández y Oribe Peralta, México avanza firme y también clasificó a la segunda ronda de la Copa América Centenario.

Anoche, en el estadio Rose Bowl de Pasadena, derrotó 2-0 a Jamaica, equipo que como Uruguay se despedirá del torneo en el próximo partido.

Jamaica intentó complicar a su rival aprovechando la velocidad y altura de sus jugadores, pero la defensa mexicana respondió bien durante todo el partido.

El plantel tricolor contó a su favor con el apoyo de su hinchada, que fueabrumadora mayoría en las graderías del Rose Bowl.

México definirá con Venezuela quien clasifica en el primer lugar del grupo C el lunes 13 de junio en el NGR Stadium de Houston, Texas.