Selección México, con el empate como as bajo la manga, se juega el futuro con Croacia

Junto con el partido Brasil-Camerún en Brasilia, este juego definirá a los clasificados del grupo A de la Copa del Mundo 2014.



La oportunidad está abierta en caso de ganar este lunes en la Arena Pernambuco de Recife para cualquiera de ellas aunque para los mexicanos hay más combinaciones porque el empate les garantiza su presencia al tener un punto de más en este sector.



Brasil tiene las mejores cartas en el grupo y se clasifica si gana o empata con Camerún y aún con una hipotética derrota mínima si en el México-Croacia hay un ganador; la posibilidad de goleadas que cambie el panorama existe aunque es mínima.



Recorridas dos jornadas, los equipos ya dejaron ver sus cartas, las buenas y las regulares, y ambas llegan altamente motivadas por sus resultados previos, Croacia al vencer a Camerún y México al empatarle al favorito local, Brasil.



Este empate y el hecho de que no ha permitido goles en dos partidos, hará que los mexicanos que dirige Miguel Herrera lleguen con el ánimo alto a un partido decisivo en el que corren el riesgo de quedarse sin nada.



Su triunfo sobre Camerún por 1-0 y el empate sin goles con Brasil le dieron seguridad y confianza a un México que presenta uno de los mejores cuadros de su historia, al tener diez campeones olímpicos y siete europeos.



México buscará los octavos de final por sexta Copa del Mundo consecutiva desde Estados Unidos 1994 y a partir de ahí conseguir resultados históricos para el fútbol mexicano en este tipo de competición.



Herrera apostará todo a la vieja máxima de que lo que funciona bien no se debe cambiar y ya anticipó que mantendrá el mismo cuadro inicial que ha salido en los dos partidos previos.



Croacia se recuperó de la primera derrota del grupo ante Brasil, en el partido inaugural y goleó a Camerún en su segundo partido para revivir las posibilidades de pelearle el boleto a los mexicanos en esta tercera jornada.



El equipo croata representará una incógnita para el técnico mexicano Miguel Herrera porque ante Brasil mostró deficiencias que no se le vieron ante Camerún, tal vez apabulladas por el marcador y su potencia ofensiva.



Ante Brasil, Croacia anotó pronto, pero cedió fácilmente a la presión, un estilo de juego que México maneja bien con sus jugadores como Giovanni dos Santos, Andrés Guardado, Miguel Layún y su delantero Oribe Peralta.



El mediocampo de Croacia tendrá como clave principal frenar a los creativos de México y recuperar la pelota para que sus elementos como Madzukic y Rakitic tengan posibilidades de romperle el cero a Guillermo Ochoa.



La última ocasión que México y Croacia se enfrentaron ocurrió en la Copa del Mundo Corea-Japón 2002 cuando la escuadra norteamericana salió con la victoria 0-1 con una anotación del delantero Cuauhtémoc Blanco.



Alineaciones probables:



Croacia: Stipe Pletikosa; Darijo Srna, Vedran Corluka, Dejan Lovren, Danijel Pranjic; Ivan Rakitic, Luka Modric; Ivan Perisic, Sammir, Ivan Olic y Mario Mandzukic.



México: Guillermo Ochoa; Paul Aguilar, Héctor Moreno, Rafael Márquez, Francisco Rodríguez; Miguel Layún, Andrés Guardado, José Juan Vázquez, Héctor Herrera; Giovani dos Santos y Oribe Peralta. Seleccionador Miguel Herrera.



Arbitro: Ravshan Irmatov (UZB)



Estadio: Arena Pernambuco.



Hora: 17,00 horas (20,00 GMT).