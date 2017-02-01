La W RadioLa W Radio

Economía

ANI contratará obra pública para garantizar navegabilidad en el Río Magdalena

Luis Fernando Andrade indicó que ante la posibilidad de la caducidad del contrato de Navelena ya se encuentra lista la APP.

Luis Fernando Andrade. Foto: Colprensa

Luis Fernando Andrade. Foto: Colprensa(Thot)

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, informó que se contratará obra pública desde Cormagdalena para garantizar navegabilidad en el Canal del Dique, debido a la negativa del Banco Sumitomo para financiar el proyecto de navegabilidad del Río Magdalena.

Mientras tanto, se realizarán los trámites de aprobación de la APP y que a partir del 22 de febrero, fecha límite de Navelena para entregar los soportes que garanticen las obras del Río Magdalena, se tardaría un año en surtir los procedimientos para la adjudicación.

Andrade señaló que están a la espera de que Navelena entregue la evidencia que acredite su capacidad de completar las obras.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad