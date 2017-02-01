ANI contratará obra pública para garantizar navegabilidad en el Río Magdalena

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, informó que se contratará obra pública desde Cormagdalena para garantizar navegabilidad en el Canal del Dique, debido a la negativa del Banco Sumitomo para financiar el proyecto de navegabilidad del Río Magdalena.

Mientras tanto, se realizarán los trámites de aprobación de la APP y que a partir del 22 de febrero, fecha límite de Navelena para entregar los soportes que garanticen las obras del Río Magdalena, se tardaría un año en surtir los procedimientos para la adjudicación.

Andrade señaló que están a la espera de que Navelena entregue la evidencia que acredite su capacidad de completar las obras.