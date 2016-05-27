Banco de la República aumentó en 25 puntos básicos su tasa de interés

El gerente del Emisor, José Darío Uribe, señaló que esta decisión fue tomada en consideración de la inflación que aunque disminuyó en abril y se situó en 7,93%, las medidas básicas aumentaron, alcanzando un nivel del 6,38%.

Uribe explicó que la leve disminución de la inflación anual en abril se explica principalmente por disminuciones en los precios de la energía. No obstante, el incremento en los precios de los alimentos y el traspaso de la depreciación nominal a los precios al consumidor siguen ejerciendo presiones alcistas sobre la inflación.

Agregó que el incremento de la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos podría darse antes de lo previsto en meses anteriores.

Sin embargo, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que el ciclo de incremento en las tasas de interés está concluyendo o está a punto de concluir, debido a que la inflación está cediendo gracias a las lluvias de los últimos meses.

Finalmente, la junta anunció que no convocará a nuevas subastas de opciones para desacumular reservas internacionales y seguirá utilizando los mecanismos de intervención del mercado cambiario.