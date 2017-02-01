Carlos Collins denunció persecución por parte del vicepresidente Vargas Lleras

El constructor Carlos Collins, denunció durante rueda de prensa este miércoles, una persecución montada por parte de vicepresidente Germán Vargas Lleras y pérdidas para el estado por 180.000 millones de pesos en contratación del Instituto Nacional de Vías.

Collins también sostuvo que Carlos García, director del Invías, está creando una cortina de humo para desviar la atención sobre un contrato de equipos electromecánicos del año 2015 por 363.000 millones, sobre el cual Collins había hecho una petición para que se detuviera, pues de dicho presupuesto el estado perdió 180.000 Millones de pesos.

Indicó que el origen de todos sus problemas fue la amistad inicial de Vargas Lleras con el contratista Álvaro Cruz, al que se le había ganado varías licitaciones.

Sobre la denuncia de la pérdida para el Estado señaló que tiene origen en un contrato del año 2015 para equipos electromecánicos por 363.000 millones de pesos, el cual presentaba sobrecostos superiores al 200.000 millones de pesos.

El constructor indicó que este miércoles radicó una denuncia ante la Fiscalía sobre el caso en mención.