Demanda aérea creció un 4,8 % durante el 2016

Durante el 2016, la demanda aérea en Colombia creció 4,8 %, en un millón 641 mil pasajeros. De 34 millones 131 mil personas movilizadas en 2015, se pasó a 35 millones 773 mil en 2016.

Diciembre también registró un aumento del 2,1% en la movilización de pasajeros: de 3 millones 187 mil personas movilizadas en 2015, se pasó a 3 millones 254 mil viajeros en 2016.

El mercado de carga en 2016 creció en 26.317 toneladas, frente al año anterior. El mercado internacional movilizó 20.201 toneladas adicionales, mientras que el mercado doméstico se incrementó en 6.116 toneladas.