Ecopetrol recibirá préstamos por 665 millones de dólares

Primera Página, informó que Mizuho Bank prestará 430 millones de dólares y The Bank of Nova Scotia prestarán otros 235 millones de dólares a Ecopetrol, para un total de 665 millones de dólares con el fin de financiar el plan de inversiones de la empresa fijado para 2020-2021. El prestamos de dio bajo un plazo de cinco años y un pago de intereses semestral.

Dentro de los reglamentos del préstamo se encuentra que los recursos provenientes del mismo, deberán ser destinados a propósitos corporativos generales, incluido, pero no limitado, a financiar el plan de inversiones de Ecopetrol en el periodo 2020-2021.

De esta forma, la estatal podrá celebrar el contrato de empréstito externo bajo la modalidad de línea comprometida no rotativa con Mizuho Bank, LTD y The Bank of Nova Scotia, como agente administrativo y otorgar un pagaré por cada desembolso a favor de los mismos. Por lo tanto, Ecopetrol, deberá incluir las partidas necesarias en su proyecto o proyectos de presupuesto anual de gastos.

Por su parte al consultar a Ecopetrol, la petrolera le dijo a W Radio que se trata de una línea contingente que se tiene desde el 2017 con esos bancos por ese mismo monto. Y lo que se está haciendo es renovándola porque se vence en septiembre de este año, pero no hay desembolso aún y no es necesariamente para el plan de inversiones 2020-2021 como lo informaron las entidades bancarias.