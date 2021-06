Exportaciones de café cayeron 52% en mayo

Según informó la Federación Nacional de Cafeteros, como consecuencia de los bloqueos en mayo, las exportaciones de café de Colombia cayeron 52%, a 427.000 sacos de 60 kg, desde los 894.000 sacos exportados en el mismo mes de 2020.

Pese al resultado, la FNC manifestó que en lo corrido del año las exportaciones crecieron 7%, a más de 4,9 millones de sacos, frente a los 4,6 millones de sacos exportados en los primeros cinco meses de 2020. En los últimos 12 meses las exportaciones de café se mantuvieron prácticamente sin cambio frente al mismo periodo anterior, y en lo corrido del año cafetero crecieron 2%, a casi 8,6 millones de sacos, con respecto a los casi 8,4 millones de sacos un año antes.

El informe expuso que en cuanto a la producción registrada mensual, la cual se calcula en función de la demanda, en esta ocasión, tomando en cuenta que no correspondería a la producción real por las alteraciones sustanciales en las variables, la cifra no se publicó.

La FNC también confirmó que en las recientes semanas al no poder cumplir con entregas de café, perdió un par de clientes internacionales. El gerente Roberto Vélez, dijo “desde la Institución estamos pensado que directamente yo me voy a ir para los Estados Unidos, a hablar uno a uno con los clientes de café colombianos, a explicarles la situación, aunque ellos la conocen porque han leído los diarios, han visto las noticias, es bueno oírlo desde la gerencia de la Federación, qué estamos pensando, qué acciones queremos retomar pero es indispensable que cesen los bloqueos, aquí hay una cosa que es fundamental y es que la sustitución se presenta no solamente por café colombianos, si no dentro de los cafés colombianos, hay algunos clientes que prefieren el café del sur del país, del Tolima, Huila, Cauca particularmente y de Nariño, cafés de Cauca y Nariño están empezando a ser sustituidos por otros orígenes de café colombiano, porque el café del Cauca no se pueden mover, es importante hacer el llamado para desmotar los bloqueos en el sur del país”.