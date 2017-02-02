MinAgricultura confirmó el despacho de 500 millones de flores a EE. UU. para San Valentín. Foto: Colprensa( Thot )

Desde el Ministerio de Agricultura se confirmó el despacho de 500 millones de flores a Estados Unidos para San Valentín.

También se informó desde la cartera agrícola que con un crecimiento del 18% del total de área sembrada en el período 2012-2016, los floricultores de las diferentes regiones del país han venido incrementando su producción en 11% en los últimos cuatro años.

Como resultado de este trabajo, el 2016 se consolidó como el año con la producción más alta en el país en los últimos nueve años con más de 225.000 toneladas de flores exportadas.

El 69% de la producción se concentra en Cundinamarca, el 29% en Antioquia y el 2% en departamentos como Risaralda, Caldas, Qundío, Boyacá, Cauca y Valle del Cauca. A noviembre de 2016, Colombia exportó más de 225.000 toneladas de flores que representan más de 1.100 millones de dólares en ventas.