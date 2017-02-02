La W RadioLa W Radio

MinMinas estableció volúmenes máximos de producción mensual para minería de subsistencia

Para piedras preciosas como la esmeralda, la producción máxima mensual será de 50 quilates y anual de 600 quilates.

MinMinas estableció volúmenes máximos de producción mensual para minería de subsistencia. Foto: Colprensa

El Ministerio de Minas estableció los volúmenes máximos de producción mensual para minería de subsistencia.

Para metales preciosos (oro, plata, platino) el valor promedio mensual será de 30 gramos y la producción anual de 360 gramos. Arenas y gravas de río, destinadas a la industria de la construcción, será de 80 metros cúbicos mensuales y 960 metros cúbicos anuales.

Para el caso de las arcillas, el máximo de producción mensual será de 80 toneladas y, anualmente, de 960 toneladas. Para piedras preciosas como la esmeralda, la producción máxima mensual será de 50 quilates y anual de 600 quilates. Cabe recordar que este tipo de minería es la desarrollada por personas naturales que dedican su fuerza de trabajo a la extracción de algún mineral mediante métodos rudimentarios.

