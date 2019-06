"No comparto la idea de que la económica está estancada": mincomercio

Tras las declaraciones del gerente general Banco de la República, Juan José Echavarría, quien manifestó que la economía nacional "se estancó", el ministro de Comercio Industria y Turismos, José Manuel Restrepo, rechazó que haya un estancamiento en la economía e indicó que, por el contrario, ha habido un crecimiento en las cifras de consumo y en la industria.

Lo que indicó Echavarría, al instalar la Convención Bancaria 54 en Cartagena, es que la cifra de crecimiento del último semestre fue mala, "fue 2.3% y no 2.8 como se ha dicho, el equipo técnico del Banco de la República estaba esperando 3.2 y la demanda dejó de crecer en tasas relativamente altas. Este es el PIB trimestral para tratar de interpretar lo que está sucediendo".

Ante esto Restrepo expresó: "no puedo creer en unas cifras de estancamiento cuando las cifras de consumo están creciendo muy por encima del 4% en los últimos meses, no puedo creer en cifras de estancamiento cuando la industria está creciendo a 3.6, cuando en años anteriores no crecia".

Otra de las razones de Restrepo para desestimar lo señalado por Echavarria tiene que ver con el avance en competitividad.

"No puedo creer en estancamiento cuando veo el avance en competitividad, cuando volvimos a ser la tercera economía de la región cuando éramos la quinta”, precisó en ese sentido.

Además, el mincomercio anotó que la ley de financiamiento ha tenido un impacto positivo en la economía.

