Artistas reaccionan a muerte de Chávez y Sean Penn acude a su funeral

El fallecimiento del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha generado la reacción de artistas reconocidos en el mundo entero, figuras que han manifestado su pesar a través de las redes sociales, en entrevistas o con su presencia directa en los funerales como es el caso del actor Sean Penn.



Los directores de cine Oliver Stone y Michael Moore escribieron en sus cuentas de Twitter @TheOliverStone y @MMFlint, respectivamente, acerca del legado que deja Chávez y destacan, cada uno en su estilo, que se ha producido una gran pérdida.



"Odiado por las clases más arraigadas, Hugo Chávez vivirá por siempre en la historia. Mi amigo descansa finalmente en una paz hace mucho merecida", escribió Stone en su cuenta, en la que también publicó el enlace para ver el documental "Al Sur de la frontera" en el que el gobernante es el protagonista.



Por su parte, Moore escribió en la red social: "54 países alrededor del mundo le permitieron a Estados Unidos detener (y torturar) a sospechosos. América Latina, gracias a Chávez, fue la única zona que dijo que no".



El documentalista también publicó fotos en las que aparece junto a Chávez en 2009 cuando coincidieron en el mismo hotel en Italia.



Sean Penn dijo tras enterarse de la muerte de Chávez que Estados Unidos había perdido "un amigo que nunca supo que tenía" y agregó, en un comunicado remitido a la publicación The Hollywood Reporter que "la gente pobre del resto del mundo ha perdido a un campeón".



"He perdido a un amigo del que me sentía bendecido por tener. Mis pensamientos están con la familia del presidente y con la gente de Venezuela", dijo el actor y añadió que "Venezuela y su revolución seguirán bajo el liderazgo del vicepresidente (Nicolás) Maduro".



Penn, un ferviente seguidor de Chávez, hizo una aparición por sorpresa en Bolivia el pasado mes de diciembre para asistir a una vigilia por la salud del líder y hoy participó en los funerales a los que llegó en compañía del afamado director de orquestas venezolano Gustavo Dudamel.



Otras figuras de la farándula que han declarado su amistad a Chávez fueron el actor estadounidense Danny Glover y la top model Naomi Campbell, quienes lo visitaron en Venezuela.



Glover fue además uno de los acompañantes internacionales con los que contó Venezuela en los últimos comicios presidenciales del país en octubre pasado en los que Chávez obtuvo el triunfo.



En ese momento el actor destacó que "la madurez del proceso" de elecciones en Venezuela era "innegable", a diferencia de lo que sucede en su país donde "todo está más comprometido con lo económico".



El presidente venezolano falleció el martes pasado después de luchar 20 meses contra un cáncer que lo obligó a pasar cuatro veces por el quirófano, la última vez el pasado 11 de diciembre, intervención de la que no se pudo recuperar.