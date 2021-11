Capriles tildó de "espuria" juramentación de Maduro como presidente encargado

El líder de la oposición venezolana, Henrique Capriles, consideró "espuria" la juramentación del vicepresidente, Nicolás Maduro, como presidente encargado y que pueda ser candidato en las próximas elecciones tras el fallecimiento del gobernante Hugo Chávez, el martes pasado.



"Esa juramentación que se va a hacer ahora en las condiciones que la están planteando esa es una juramentación espuria completamente", afirmó Capriles en una conferencia de prensa y retiró sus críticas a una sentencia del Tribunal Supremo quefacultó a Maduro ser candidato presidencial sin dejar el cargo de presidente encargado.



Capriles, derrotado en los comicios de octubre pasado por el ahora fallecido gobernante, se declaró "respetuoso del dolor que pueda tener tanto la familia como los seguidores del presidente Chávez".



"El Tribunal Supremo de Justicia (TRJ) dicta una sentencia, y yo creo que es importante que ustedes que están aquí, el mundo, conozcan estos abusos, porque estos abusos están empujando todo a una línea muy delgadita que nadie quiere que se rompa", advirtió.



Aludió así a una sentencia del Supremo que fue difundida mientras se efectuaba el funeral de Estado de Chávez, según la cual Maduro, que hoy será investido como presidente encargado, puede ser candidato presidencial sin renunciar a este último cargo.



"Hoy, día de dolor, el Tribunal, por lo visto la única institución que hoy laboró en el país, despachó una sentencia y ustedes dirían: bueno, es que la justicia no tiene día de fiesta.



No, es que esto es una sentencia de contenido político, un fraude", subrayó.



Capriles reiteró sus denuncias en la red social Twitter tras la difusión del fallo, calificando la decisión del máximo tribunal como "fraude constitucional".



La Sala Constitucional del TSJ, en ponencia conjunta de sus siete magistrados, indicó que una vez que ha sido "verificada la falta absoluta" de Chávez "debe convocarse a una elección universal, directa y secreta" y que Maduro "no está obligado a separarse del cargo" de presidente encargado para participar en ella.



Como gobernante encargado, añade el texto judicial, Maduro "ejerce todas las atribuciones constitucionales y legales como jefe del Estado, jefe de Gobierno y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana".