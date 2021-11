Chávez no pudo superar cuatro operaciones de cáncer en menos de dos años

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el poder desde 1999, no ha podido superar el cáncer que se le diagnosticó en junio de 2011 por el que fue operado en varias ocasiones en Cuba.



Chávez fue intervenido cuatro veces, todas en La Habana, la última el 11 de diciembre de 2012, dos meses después de ser reelegido para un mandato que concluye en 2019.



Esta es la relación de los acontecimientos más relevantes desde que anunció su enfermedad y fue operado por primera vez:



2011:



- 9 de mayo.- Chávez aplaza una gira internacional debido, según la información oficial, a una inflamación en la rodilla.



- 10 de junio.- El gobernante es intervenido en un hospital de Cuba de un absceso pélvico que requirió una intervención quirúrgica de urgencia.



- 20 de junio.- Vuelve a ser operado en Cuba de un tumor canceroso.



- 29 de junio.- El Gobierno de Venezuela suspende la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) por la enfermedad del presidente.



- 30 de junio.- Chávez informa de que le han extraído un tumor y de que es sometido a tratamiento contra el cáncer.



- 2 de julio.- El ministro de Exteriores, Nicolás Maduro, dice que el tumor de Chávez fue extraído "a tiempo" y por "completo".



- 16 de julio.- Chávez viaja a La Habana para el primer ciclo de quimioterapia.



- 23 de julio.- Regresa a Caracas y asegura que "no se detectó presencia de células malignas", pero debe seguir un tratamiento.



- 7 de agosto.- Llega a La Habana para la segunda fase de la quimioterapia.



- 27 de agosto.- Ingresa en el hospital militar de Caracas para el tercer ciclo de quimioterapia.



- 10 de septiembre.- Chávez asegura que ha "derrotado" el cáncer y que ahora es un "convaleciente".



- 17 de septiembre.- Llega a Cuba para el cuarto y último ciclo del tratamiento.



- 25 de septiembre.- Chávez afirma que se recupera "favorablemente" de su cuarto y último ciclo de quimioterapia.



- 16 de octubre.- Chávez llega a La Habana para una "revisión integral".



- 20 de octubre.- Vuelve de Cuba y afirma que los análisis médicos descartan "células malignas activas" en su cuerpo.



- 2 de diciembre.- Inaugura la cumbre de la Celac en Caracas.



- 20 de diciembre.- Chávez llega a Montevideo en su primer viaje oficial tras la enfermedad.





2012:



- 7 de enero.- Chávez reanuda sus programas de los domingos tras siete meses de ausencia y habla cinco horas.



- 17 de febrero.- El presidente anuncia que no se puede comprometer a liderar el país "más allá del 2019".



- 21 de febrero.- Chávez anuncia que estuvo en Cuba y que le han detectado una "lesión" donde tenía el tumor, por lo que deberá ser operado de nuevo, aunque niega que haya metástasis.



- 26 de febrero.- Es operado en La Habana de un tumor canceroso en la tercera ocasión que pasa por un quirófano en ocho meses.



- 28 de febrero.- El vicepresidente, Elías Jaua, informa de que Chávez fue operado en La Habana de una "lesión pélvica".



- 4 de marzo.- Chávez confirma que el tumor que se le extrajo era "una recurrencia" del cáncer y que se someterá a radioterapia.



- 24 de marzo.- Vuelve a Cuba para comenzar una radioterapia que le obliga a viajar en repetidas ocasiones a La Habana.



- 11 de mayo.- El presidente llega a Caracas tras permanecer once días en La Habana, donde culminó el tratamiento.



- 18 de mayo.- Chávez rompe el silencio que había mantenido tras su regreso de Cuba y dice que no seguirá siendo el caballo "a veces desbocado" que no dormía y que ahora trabaja como mucho ocho horas.



- 2 de junio.- Aparece por primera vez ante los medios de comunicación desde el 11 de mayo.



- 11 de junio.- Encabeza un multitudinario acto público de simpatizantes que le acompañan a inscribir su candidatura para los comicios del 7 de octubre.



- 26 de junio.- Dice que los exámenes médicos muestran que tiene un buen estado de salud.



- 4 de octubre.- Concluye una campaña electoral a media máquina y un ritmo que solo intensificó en el trecho final.



- 7 de octubre.- El presidente venezolano logra su tercera reelección.



- 27 de noviembre.- Pide permiso de la Asamblea Nacional para ausentarse del país, requisito previsto en la Constitución cuando el presidente va a permanecer en el exterior más de cinco días.



- 7 de diciembre.- Regresa a Venezuela tras nueve días de tratamiento de "oxigenación hiperbárica" en Cuba y rompe el silencio que mantenía desde mediados de noviembre, lo que había alimentado la incertidumbre sobre su estado de salud.



- 8 de diciembre.- Chávez anuncia que le han detectado nuevas células malignas y que es "absolutamente imprescindible" que se someta a una nueva intervención quirúrgica, para lo cual pide un nuevo permiso para regresar a la isla.



- 10 de diciembre.- Viaja a La Habana.



- 11 de diciembre.- Se somete a una "compleja" operación quirúrgica.



- 16 de diciembre.- En las elecciones regionales, el chavismo se impone en 20 de los 23 estados.



- 17 de diciembre.- El postoperatorio se complica por una infección respiratoria.



- 30 de diciembre.- El vicepresidente venezolano, Nicolás Maduro, dice desde La Habana que el estado de salud de Chávez "continúa siendo delicado".





2013:



- 1 de enero.- Maduro, quien permanece en la capital cubana desde el 29 de diciembre, afirma que Chávez es "consciente absolutamente de lo complejo del estado postoperatorio".



- 3 de enero.- Fuentes oficiales aseguran que Chávez sufre una insuficiencia respiratoria, consecuencia de una "severa infección pulmonar".



- 9 de enero.- El Tribunal Supremo considera que no es necesario que Chávez jure el cargo el día 10 -como estaba previsto- y que el Gobierno en ejercicio puede prolongar sus funciones.



- 15 de febrero.- El Gobierno venezolano difunde las primeras imágenes del presidente desde que fue operado.



- 18 de febrero.- Chávez regresa a Venezuela desde Cuba y es ingresado en el Hospital Militar de Caracas.



- 4 de marzo.- El Gobierno confirma un empeoramiento de su salud con un agravamiento respiratorio y una nueva y severa infección.



- 5 de marzo.- El vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reconoce que Hugo Chávez pasa por su hora más difícil y sugiere que la enfermedad que padece pudo ser "inoculada" por sus "enemigos históricos".



- 5 de marzo.- Hugo Chávez muere a las 16.25 hora local (20.55 GMT) según informó el vicepresidente Nicolás Maduro.