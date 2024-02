Gobierno de Venezuela informa que Chávez no estará en el acto de posesión el 10 de enero

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, hospitalizado en Cuba, no podrá asistir el jueves a la toma de posesión porque su proceso de recuperación se extenderá más allá de esa fecha y asumirá posteriormente por un nuevo período ante el Tribunal Supremo de Justicia, informó el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello.



"El comandate presidente ha pedido informar que de acuerdo con la recomendación del equipo médico (...) el proceso de recuperación postquirúrgico deberá extenderse más allá del 10 de enero del año en curso, motivo por el cual no podrá comparecer esa fecha ante la Asamblea Nacional", dijo Cabello al leer una carta del vicepresidente Nicolás Maduro.



Por esa circunstancia "se invoca el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a objeto de formalizar, a fecha posterior, la juramentación correspondiente ante el Tribunal Supremo de Justicia", agregó el responsable ante la Asamblea Nacional.



El artículo 231 establece que la toma de posesión del presidente tendrá lugar el 10 de enero ante la Asamblea Nacional y añade que "si por cualquier motivo sobrevenido" éste "no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia", sin fijar fecha.



Según el último reporte médico difundido la noche del lunes por el gobierno, el mandatario se "encuentra en una situación estacionaria" tras la insuficiencia respiratoria que sufrió por una severa infección pulmonar debido a la cirugía contra el cáncer a la que fue sometido el 11 de diciembre.



Hasta ahora el gobierno había declinado adelantar si Chávez, de 58 años, podría estar de regreso el jueves para su nueva toma de posesión tras su reelección el 7 de octubre.