Iglesia pasa a manos del camarlengo Tarcisio Bertone

Cuando fallece un papa o renuncia, como es este caso, el gobierno provisional de la Iglesia católica pasa a manos del cardenal camarlengo, cargo que ostenta el secretario de Estado, el cardenal Tarcisio Bertone, nacido en Romano Canavese (Italia), el 2 de diciembre de 1934.



El cardenal camarlengo es el que se encarga de la administración de los bienes y de los derechos temporales de la Santa Sede, ayudado por tres purpurados asistentes.



También es quien se encarga de confirmar -una vez informado por el Prefecto de la Casa Pontificia- de la muerte del Papa, de firmar el acta del deceso, de sellar el apartamento del pontífice difunto, de tomar posesión del Palacio Apostólico Vaticano y de los palacios Lateranense y de Castel Gandolfo.



En esta ocasión, el Pontífice sigue vive y lo primero que hará el camarlengo, una vez que Benedicto XVI ha dejado de ser papa a las ocho de la tarde local, será sellar el apartamento del pontífice y tomar posesión del Palacio Apostólico Vaticano.



Visto que Benedicto XVI se marcha a Castel Gandolfo y allí no se guardan documentos importantes del Pontificado, la residencia de veranos de los papas que se levanta sobre el lago Albano, a una treintena de kilómetros al sur de Roma, no será precintada.



La Constitución Apostólica "Universi Dominici Gregis" contempla que, mientras esté vacante la Sede Apostólica, el colegio de cardenales no tiene ninguna potestad o jurisdicción sobre las cuestiones que corresponden al Papa.



También contempla que las leyes existentes no pueden ser corregidas o modificadas y que a los cardenales lo que les corresponde es tomar decisiones urgentes como establecer el día, la hora y el modo en que el cadáver será trasladado a la basílica de San Pedro y preparar las exequias, en caso de que el papa haya fallecido.



Cuando el Papa muere o renuncia cesan de sus cargos todos los jefes de los consejos pontificios e incluso el secretario de Estado.



Sólo permanecen el camarlengo, el penitenciario mayor y el vicario para Roma.



En esta ocasión, el secretario de Estado es el Camarlengo.



El cardenal Bertone, nacido en la localidad piamontesa de Romano Canavese, en el norte de Italia, el 2 de diciembre de 1934, es el quinto de ocho hermanos.



Miembro de la Sociedad de San Francisco de Sales de San Juan Bosco (Salesianos), es licenciado en Teología por la Facultad salesiana de Turín y obtuvo el doctorado en Derecho Canónico en el Pontificio Ateneo Salesiano.



El 1 de julio de 1960 fue ordenado sacerdote y, posteriormente, se doctoró en Derecho Público Eclesiástico, Teología Moral y Derecho Canónico en Turín y Roma. Fue profesor en la Pontificia Universidad Salesiana de Roma.



Desde la década de los años ochenta fue consultor de diversos dicasterios de la Curia Romana, en especial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, antiguo Santo Oficio.



Colaboró en la fase de revisión del Código de Derecho Canónico, publicado en 1983.



Nombrado en 1991 arzobispo de Vercelli, el 13 de junio de 1995 renunció al gobierno pastoral de la archidiócesis al ser nombrado secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe.



En este dicasterio, Bertone se convirtió en estrecho colaborador del actual Pontífice Benedicto XVI, entones Joseph Ratzinger, prefecto de la citada Congregación.



Entre otros asuntos, se encargó desde ese puesto del caso del arzobispo africano Enmanuel Milingo, amenazado de excomunión al contraer matrimonio con una coreana por el rito Moon y que poco después volvió a la obediencia de Roma.



Asimismo, publicó la tercera parte del "secreto" de Fátima, durante el Jubileo de 2000 y, junto a Ratzinger, estudió la documentación sobre los escándalos relacionados con abusos sexuales supuestamente atribuidos a sacerdotes y prelados estadounidenses.



El 10 de diciembre de 2002 fue nombrado arzobispo de Génova y el 21 de octubre de 2003 creado cardenal en el noveno y último consistorio convocado por Juan Pablo II dos años antes de su muerte.



Participó en el cónclave del 19 de abril de 2005, que eligió a Benedicto XVI, que lo nombró Secretario de Estado (primer ministro) el 22 de junio de 2006, sustituyendo al cardenal Angelo Sodano.



El 4 de abril de 2007 fue nombrado camarlengo, después de que el papa aceptara la renuncia del español Eduardo Martínez Somalo al cumplir 80 años.



Apasionado del deporte y en especial del fútbol, ha retransmitido partidos de fútbol para alguna televisión local italiana.