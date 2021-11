Maduro dice que Chávez fue atacado por los "enemigos históricos"

El vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó que los enemigos históricos han atacado al presidente venezolano, Hugo Chávez, y señaló que llegará el momento de nombrar una comisión científica que establezca lo ocurrido sugiriendo que su enfermedad podría haber sido inoculada.



"No tenemos ninguna duda de que llegará el momento indicado de la historia en que se pueda conformar una comisión científica de que el comandante Chávez fue atacado", dijo Maduro en una intervención transmitida por la televisión estatal.



Recordó que el propio Chávez había manifestado "su visión" e insistió en que no tienen "ninguna duda que los enemigos históricos" de la patria "buscaron el punto para dañar la salud" del presidente venezolano.



"Ya tenemos bastantes pistas sobre este tema, pero es un tema muy serio desde el punto de vista histórico que tendrá que ser investigado por una comisión especial de científicos", añadió.



Chávez se preguntó en diciembre de 2011 si es posible "que el cáncer pueda ser una enfermedad inducida, producida", y pidió entonces a sus colegas Evo Morales, de Bolivia; Daniel Ortega, de Nicaragua; y Rafael Correa, de Ecuador, que se cuidaran.



Aclaró en ese entonces que no había acusado "a nadie" de inducir el cáncer en varios líderes de la región porque eso sería "una irresponsabilidad", después de que el Gobierno de EE.UU. calificara como "horrendos" tales comentarios.



En su momento, el gobernante se pronunció tras conocerse de la posibilidad de que su colega argentina, Cristina Fernández, tuviera cáncer, enfermedad que también atacó a líderes de la región como Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva, actual y anterior presidente de Brasil, respectivamente, y el paraguayo, Fernando Lugo.



Maduro indicó hoy que "ha habido casos en la historia, demasiados casos en la historia" sobre este tipo de ataques, y apuntó que "el último, más resonante" fue el del antiguo dirigente palestino Yaser Arafat.



"A nosotros en nuestro corazón no se nos quita eso, pero además ya tenemos pistas, y en su momento llegará el momento de desarrollar científicamente una investigación de estas características", sostuvo el vicepresidente.



Alertó que "el enemigo histórico de la patria ha arreciado sus ataques".



Maduro denunció que han sido activados "planes" para la desestabilización del país para "intentar golpear la médula de funcionamiento" de la democracia venezolana y el sistema que ha construido en los últimos años.