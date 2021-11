Raúl Castro llega a Venezuela para asistir al funeral

El presidente cubano, Raúl Castro, llegó este jueves a Venezuela para asistir al funeral del jefe de Estado, Hugo Chávez, fallecido el pasado martes tras 20 meses de batalla contra un cáncer que en buena parte libró en la isla antillana.



Castro fue recibido en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, a las 14.15 hora local (19.45 GMT), por el ministro de Exteriores venezolano, Elías Jaua.



El presidente cubano no hizo declaraciones a su llegada.



El general Castro se convierte así en el cuarto jefe de Estado en llegar a Venezuela, después de que ayer lo hicieran los mandatarios de Argentina, Cristina Fernández; Uruguay, José Mujica, y Bolivia, Evo Morales.



Está previsto que al menos 22 jefes de Estado y de Gobierno, además del príncipe Felipe de España, asistan a las exequias del presidente venezolano, a las que el Gobierno espera que asistan delegaciones de alto nivel de 54 países.



Chávez falleció el martes a los 58 años, casi tres meses después de la última operación a la que se sometió en Cuba, la cuarta desde que en junio de 2011 se le detectó un cáncer en la zona pélvica cuya tipología y ubicación exacta aún hoy no ha sido comunicada oficialmente.



El expresidente cubano y el líder de la revolución, Fidel Castro, acompañaron durante los dos meses de postoperatorio que Chávez cumplió en La Habana antes de regresar a Caracas el pasado 18 de febrero, al igual que anteriores etapas de su convalecencia en La Habana.



Chávez atribuyó a Fidel Castro, a quien siempre consideró un padre y un mentor, el mérito de obligarlo a someterse a exámenes médicos en los que, finalmente, se le detectó el tumor.



Con la muerte de Chávez, Cuba ha perdido a su principal aliado en el siglo XXI, tras convertirse Venezuela en una tabla de salvación para la isla luego de los duros años del denominado "Periodo Especial", declarado tras la caída del bloque soviético y que sumió a ese país en una grave crisis cuyas secuelas todavía hoy no se han superado.



Con Chávez, la isla ha recibido diariamente 100.000 barriles de crudo venezolano que retribuía con los servicios brindados en los sectores sanitario, educativo y deportivo, entre otros, por alrededor de 45.000 técnicos.



La pérdida del líder bolivariano se produce en un momento en que Cuba está inmersa en un plan de reformas económicas para "actualizar" su modelo socialista.