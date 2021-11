Yoani Sánchez, disidente cubana y bloguera sin acceso a internet

Yoani Sánchez se define como una bloguera sin acceso a internet, "porque en Cuba no es fácil", y no oculta su apuesta por la democracia ni rehúye preguntas sobre el régimen político de su país, que considera que está "casi agotado".



Acaba de conseguir, después de diez años de intentos, salir de Cuba para visitar varios países americanos y europeos, y estos días participa en Burgos (norte de España) en el III Congreso Iberoamericano de Redes Sociales "iRedes".



La bloguera asegura que la han dejado salir de la isla "por agotamiento" y porque no había ninguna razón legal para obligarla a permanecer en Cuba salvo su actitud crítica con el Gobierno, aunque insiste en que volverá a su país, al que "sería la primera en regresar en patera" si le prohibieran la entrada.



Con mirada inquieta, menuda y con el pelo largo, casi hasta la cintura, Yoani sonríe cuando explica cómo consigue mantener un blog y tener presencia en la red social Twiter sin tener casi acceso a internet.



En Cuba no hay posibilidad de que cualquier persona pueda contratar una conexión doméstica a internet, porque es una opción sólo accesible para adeptos al régimen, altos funcionarios y extranjeros residentes, según dice.



La alternativa es la contratación de una conexión ilegal, a la que ella no puede acceder porque su línea telefónica está sometida a vigilancia por el Gobierno, o alquilar por horas una línea en un hotel, aunque el coste oscila entre los seis y los diez dólares, que es "más de un tercio del salario mensual".



Sin embargo, esta inquieta cubana ha creado su propio sistema que consiste en escribir en su casa tres o cuatro textos y luego ir a un hotel, donde "cuelga" los contenidos lo más rápido posible "para no gastar mucho dinero".



También ha encontrado la fórmula para tener presencia en la red social Twiter, para lo que envía mensajes de texto de telefonía móvil de 140 caracteres, los que se pueden incluir en un mensaje de la red, donde de una u otra forma terminan apareciendo.



Yoani no evita pronunciarse sobre cuestiones políticas, como la polémica por la censura en Cuba, las consecuencias de la muerte de Hugo Chávez para su país o la "cercanía de la democracia porque los líderes históricos de Cuba tienen ya ochenta años y no pueden mantener el mismo control que antes".



Sin embargo, asegura que de lo que le gusta hablar es de tecnología y de cómo en España se sintió "muy arropada" nada más llegar porque sus abuelos eran españoles.



Ayer mismo se permitió bromear con el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, cuando se despedían tras un encuentro de poco más de media hora.



Yoani le dijo: "Alcalde, no olvides que Cuba libre es más que una bebida".