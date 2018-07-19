Antinarcóticos incauta más de dos toneladas de insumos químicos para producir cocaína. Foto: La Wcon Julio Sánchez Cristo( Thot )

La Policía Nacional a través de la Dirección de Antinarcóticos ubicó lo que sería la nueva ruta cerca al municipio de Garagoa en Boyacá 2.394 kilos de sustancias químicas que servirían para el procesamiento de al menos 5 toneladas de cocaína.

Para las autoridades está sería una nueva ruta para el desvío de sustancias químicas controladas que terminan en los laboratorios de procesamiento de alcaloides.

"En el sector de Las Juntas, muy cerca al municipio de Garagoa, al sur de este departamento, fue interceptado un camión tipo volco, el conductor de este automotor venía recorriendo la misma ruta días antes de su captura transportando gravilla y arena lavada hasta una empresa que adelanta trabajos de re-parcheo y pavimentación sobre la vía principal", señalan las autoridades.

La Policía cree que las sustancias estarían siendo llevado hasta el departamento de Casanare muy cerca a Villa Nueva, tal como lo afirmó el conductor del vehículo.