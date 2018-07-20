La W RadioLa W Radio

Asesinan líder social en Otanche, Boyacá

Así lo confirmó la Policía.

Imagen de referencia. Foto: Colprensa

El comandante de la Policía de Boyacá, Darío Rodíguez, confirmó el asesinato del líder social Horacio Triana quien se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal del sector de Betania del municipio de Otanche. 

"Estamos adelantando las investigaciones del presidente de la Acción Comunal del Carmen de Otanche porque no habia reportado amenazas de muerte", explicó el alto oficial. 

Por su parte Jhonatan Sánchez líder del municipio y exdiputado explicó que Triana fue candidato por el Partido Conservador al concejo de su munipio

"Era muy querido por la comunidad. Él criticaba mucho la violencia, el narcotráfico y rechazaba la mineria porque estaba cerca al parque las Quinchas", explicó.

