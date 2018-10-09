Atentan con disparos contra una mujer en Totoró, Cauca

Hay preocupación en el corregimiento de Gabriel López, municipio de Totoró, al oriente del Cauca, luego que en las últimas horas una mujer fuera atacada con disparos de arma de fuego por sujetos desconocidos, cuando llegaba a su vivienda.

Según el reporte oficial, la afectada es Carmelina Campo de 46 años de edad, quien arribaba a esa localidad desde la ciudad de Popayán, y una vez descendió del vehículo de servicio público en el que se movilizaba, fue atacada a bala.

Las autoridades locales informaron que la víctima recibió al menos dos impactos en su abdomen y en uno de sus brazos, por lo que fue trasladada al centro asistencial local y posteriormente remitida a la Clínica La Estancia de Popayán.

Los hechos se presentaron en la entrada al poblado, en un sector en el que se construye el nuevo puesto de salud, desde donde salieron los delincuentes y atentaron contra la ciudadana.

Los organismos judiciales investigan los móviles de este caso, y se informó que hace una semana, la mujer había sido víctima de hurto en su vivienda, luego que sujetos desconocidos ingresaran y se llevaran dinero en efectivo, un computador y otros bienes.