Cauca: habilitan la vía La Plata – Popayán tras acuerdos con manifestantes

El secretario de Educación del Cauca, Elías Larrahondo, informó que tras un amplio diálogo con representantes de la comunidad del corregimiento de Santa Leticia, municipio de Puracé, se lograron acuerdos que permitieron habilitar el paso por la vía que comunica a Popayán con La Plata, Huila.

El Funcionario explicó que se reunieron con el personero y el alcalde del Municipio, y establecieron que se nombrarán los docentes que reclaman los estudiantes. Asimismo, de manera provisional se asignarán funciones de rector a un profesor, mientras se resuelven algunos inconvenientes con el titular.

“Ellos autorizaron el levantamiento del bloqueo (…) Hoy mismo salieron los actos administrativos que ya se venían tramitando, le dimos celeridad para que los docentes puedan posesionarse esta semana y a partir del lunes puedan ir a trabajar”, agregó.

Es de recordar que desde el pasado lunes 23 de mayo los estudiantes y padres de familia de la Institución Educativa Margarita Legarda protestaban bloqueando esta carretera para exigir el nombramiento urgente del rector y varios docentes.

Según las comunidades, la falta del directivo les ha generado una serie de problemas que afectan el proceso educativo de los niños, pues no hay una persona que se haga responsable de la administración de los recursos destinados a las sedes que hacen parte de este plantel.

Por otra parte, los estudiantes exigieron garantías en otros aspectos como el transporte y alimentación escolar que según ellos también presentan irregularidades que no han sido mejoradas.

El líder comunitario, Gerardo Manquillo, señaló que los problemas empezaron cuando el rector no pudo seguir desempeñando su labor por investigaciones jurídicas que afronta.