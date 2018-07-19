Cierran seis unidades de servicio de Clínica Esimed de Tunja

El secretario de Salud de Boyacá, Germán Pertuz, informó este jueves que se tomó la decisión de cerrar seis servicios de la clínica Esimed de Tunja que se encarga de atender los pacientes de la EPS Medimas.

En consecuencia se cierran los servicios farmacéutico, urgencias, cirugías, obstetricia, hospitalización y de unidad de cuidados intensivos. El principal hallazgo que encontró la entidad departamental fue el servicio farmacéutico que es transversal para atender los demás servicios. Se precisó que quedan abiertos los servicios ambulatorios que presta la clínica.

"En el momento en que ellos nos pidan que vayamos hacer otra visita y que cumplan, inmediatamente reabriremos los servicios", dijo sobre la situación de los pacientes, Pertuz dijo que la EPS tiene que armar un plan de contingencia para sacar a sus usuarios y remitirlos a otros centros asistenciales. Es de precisar que los usuarios de la clínica en Tunja llega a los 70 mil.