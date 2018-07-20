Concejal Carlos Mario Marín denuncia amenazas de muerte y persecución judicial

A través de un comunicado, el partido político Alianza Verde protesta tajantemente la persecución judicial y las amenazas de muerte que tiene uno de sus representantes en Manizales, en este caso se trata de Carlos Mario Marín, quien desde hace unos días denunció ante la Policía Nacional que ha recibido amenazas vía mensajes de texto, llamadas, y hasta persecución de una motocicleta en varias parte de la ciudad.

En el comunicado se hace referencia a que estas amenazas se deben a que el edil en la capital de Caldas viene denunciado que con la construcción de 2500 viviendas en el sector de la Aurora se está acabando con una reserva natural que tiene cerca de 400 aves que corresponde al 10% de las aves del mundo, 5000 hectáreas de bosque, lo que protege el 35% del agua que es suministrada para los habitantes de Manizales, además que por la proximidad que se tiene con la reserva forestal Río Blanco, muchos de los animales que habitan ahí están quedando sin hogar, lo que desencadena un deterioro ambiental de grandes magnitudes.

El concejal Carlos Mario Marín le indicó a W Radio que:

“Ha sido una batalla muy difícil donde se han utilizado todas las maneras para callarme, finalmente recibí unas amenazas fuertes desde la semana pasada, que ya puse en conocimiento de las autoridades y que se encuentran en proceso de investigación todo el tema referente a los audios y a los mensajes. Yo creo que la manera para acallar la oposición en el país no debe ser este, lo que está pasando en el país es muy grave y por eso debe haber un fuerte pronunciamiento de la sociedad civil alrededor de lo que está pasando con los líderes sociales”.

El partido político Alianza Verde enfatiza a la Unidad Nacional de Protección que realice trámites para proteger la integridad del concejal de Manizales.

Cabe recordar que esta es la cuarta denuncia que se conoce en Caldas por presuntas amenazas. La primera fue a un estudiante de la Universidad de Caldas, la segunda a un desplazado de Toribío Cauca que llegó a Belalcázar, la tercera que se conoció contra el líder sindical Juan Carlos Martínez, la cuarta la del concejal en Marmato, que recibió un atentando en su vivienda, y recientemente la que hay contra el edil del concejo de Manizales, Carlos Mario Marín.