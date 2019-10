Condena de 15 años contra mi madre fue una exageración: hija de Aída Merlano

La hija de la excongresista Aída Merlano ya está en Barranquilla. Aída Victoria llegó cerca de las 11 de la noche con una enorme sonrisa al aeropuerto Ernesto Cortissoz donde fue recibida por su abuela materna.

A su llegada, la joven manifestó que su madre no tiene por qué ser el cordero que limpie los pecados del mundo y mucho menos de políticos corruptos que tienen ese tipo de práctica, porque ella no es redentora.

En defensa de su mamá comentó que la condena de 15 años le parecía una exageración.

“Yo solo estuve tres días y ya estaba desesperada, además mi madre siempre fue una mujer libre, esto fue muy duro para ella”, aseguró la estudiante de psicología.

Así la cosas, calificó como normal la reacción de un ser humano en esa situación de querer escapar.

Con respecto al cambio de su nombre afirmó que lo hizo a modo de un homenaje a su mamá.

“Cuando empezó todo este problema mi mamá me dijo que me desvinculara de ella y que, si me daba vergüenza que dijera que ella no era mi madre, pero yo le dije que me sentía orgullosa de ser su hija así que se iba a llamar Aída, pero Aída Victoria porque ella iba a salir victoriosa de todo este proceso”, indicó la universitaria.

La joven expresó que no siente temor de estar en Barranquilla. Pero, en el momento de su captura si sintió mucho miedo por la manera en que las autoridades la abordó apuntándole con un arma.

“Pensé que me habían mandado a matar”, dijo Aída Victoria, quién califico este operativo como nefasto, desproporcionado y absurdo.

La universitaria espera que toda esta situación pase pronto y pueda continuar con su vida normal. Además, aprovechó para enviarle un mensaje a su mamá.



“Mami ya estoy en Barranquilla, te amo… voy a cuidar de mi hermano y a mi familia no le va a pasar nada”, puntualizó.