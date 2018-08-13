Congresista boyacense César Pachón no deberá cumplir sanción de arresto

Tras una revisión adelantada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Oralidad de Tunja se logró establecer que el congresista César Pachón sí rectificó la información en su cuenta de Twitter en la que vulneraba el derecho al buen nombre del líder de las juventudes del Centro Democrático, Carlos Fajardo y en consecuencia no pagará la sanción de arrestó y la multa de dos salarios mínimos que se le había impuesto.

“El día nueve de agosto el Juzgado Cuarto Civil emite una nueva decisión en donde se reconoce que la rectificación hecha por el congresista César Pachón si correspondía en los términos que se debían haber utilizado para la rectificación, no retractación, y en consecuencia revoca y ordena devolver la tramitación al despacho de origen”, sostuvo Pedro José Suárez Vacca, abogado del dirigente político.

Por su parte, Carlos Fajardo dijo a La W Radio que respetaba y acataba la decisión emitida por el despacho judicial.

“Como un ciudadano respetuoso de la ley, la autoridad y de la institucionalidad el contenido del fallo", sostuvo Fajardo.