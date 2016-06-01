Desmantelan banda “Los Topos o Platanal” en Cali

Nueve integrantes de la banda criminal fueron capturados. Foto: Erika Rebolledo - W Radio.( Thot )

El subdirector del CTI en Cali, Edwar Rodríguez Sánchez explicó que la banda se dedicaba al desplazamiento de familias, homicidios, tráfico de armas de fuego y estupefacientes.

“A lo largo de esta investigación se logra evidenciar seis homicidios, son por los que se hace la imputación” agregó Rodríguez Sánchez.

La actividad investigativa por parte del CTI con apoyo del Ejército Nacional para establecer la existencia de esta organización delictiva, habría durado ocho meses.

En los operativos de allanamiento, las autoridades incautaron ocho celulares, una granada, dos armas de fuego, diez cartuchos de diferente calibre y 249 gramos de cocaína.

Los capturados quedaron a disposición del fiscal del caso y deberán responder por los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa, desplazamiento forzado, tortura y extorsión; así como fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y de estupefacientes.