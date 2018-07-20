Farc denuncia a uno de sus exintegrantes por delinquir en Cauca

Voceros del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR, Aldemar Galán, localizado en El Estrecho, municipio de El Patía, Cauca, denunciaron que expulsaron a uno de sus integrantes porque está ejecutando acciones delincuenciales en la Costa Pacífica.

Según la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, se trata de Edward Sinisterra Sinisterra, conocido como “Reinaldo Gavilán”, exintegrante del frente 29 y acreditado en el actual proceso de reincorporación.

Este sujeto viene adelantando presuntas acciones de coerción y extorsión a comerciantes del municipio de Guapi, y ha amenazado a los delegados que representan a dicho partido en Guapi y Timbiquí, según las denuncias.

La Farc agregó que Sinisterra fue retirado de su responsabilidad dentro del partido desde que mostró estar en contra de las orientaciones emanadas del ETCR Aldemar Galán, con acciones indebidas que faltan a los principios de ese movimiento.

Asimismo, se indicó que es señalado de promover grupos al margen de la ley o disidencias, y tener nexos con actividades de narcotráfico. Por otra parte, habría amenazado a la comisión política en Timbiquí y Guapi, a cuyos integrantes les dio dos días de plazo para abandonar la zona.

El Movimiento también reportó que, durante una reunión con la comunidad del barrio Zarabanda, en la que se socializaba el acuerdo de paz de La Habana, este hombre llegó con cuatro hombres, entre ellos alias Carlos, del Eln. En dicha ocasión se habrían identificado como disidentes del Frente 30.

Ante esto, la Organización alertó a las autoridades para que se adopten las medidas correspondientes con el fin de impedir que individuos como este pongan en riesgo la paz.