Fiscalía daría apertura de investigación por emergencia ambiental en Serranía las Quinchas. Foto: Alcaldia Puerto Boyacá( Thot )

Tras una reunión extraordinaria de Gestión del Riesgo de Desastres en Puerto Boyacá con la participación de entidades nacionales departamentales, municipales y judiciales, el representante de la Fiscalía General de la Nación informó que "dará a apertura a un proceso de investigación por posible daño ambiental".

Por su parte, Ocensa se comprometió en dar un informe detallado del lugar exacto y dimensión del daño ocasionado en la Serranía las Quinchas el próximo 24 de julio, en horas de la mañana.

Sin embargo, en el desarrollo de la reunión del Consejo, Ocensa insistió "que al día de hoy no hay afectación al recurso hídrico de la Quebrada la Cristalina".

Aún así, las autoridades señalan que se presenta la presencia de crudo en el suelo en un área aproximada de 100 a 120 mts.