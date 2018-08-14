Indagan supuestas agresiones a concejal de San Miguel de Sema por parte de compañeros

Luego de que la concejal de San Miguel de Sema (Boyacá), Mayerly Mendieta, renunciara a su curul por supuesto maltrato psicológico por parte de sus compañeros de corporación, el defensor del Pueblo de Boyacá, Mauricio Reyes Camargo, se desplazó hacía el municipio para indagar sobre el hecho.

Camargo dijo que ese tipo de situaciones no deben suceder y lamentó que la concejal renunciara sin haber acudido a la Defensoría, que seguramente le hubiera revindicado sus derechos.

“Me parece que si es un asunto verídico, se sale de todo contexto y si es necesario vamos a desplazarnos al municipio para averiguar qué fue lo que pasó para solucionar el problema con el fin de que no vuelva a ocurrir”, explicó.

El defensor del Pueblo sostuvo que se va analizar si la renuncia de Mendieta se dio de manera voluntaria o si por el contrario fue obligada hacerlo.

De hecho, la concejal Mendieta envió una carta a la Procuraduría Providencial de Chiquinquirá para que hiciera acompañamiento a las sesiones que se adelantaban en el Concejo Municipal de San Miguel de Sema, para que pueda evidenciar los malos tratos a la que era sometida por parte de sus compañeros encabezado por el presidente del Concejo, Jorge Garzón.

“En repetidas ocasiones no me ha permitido el uso de la palabra. Me corta la palabra en mis intervenciones”, dice uno de los apartes de la misiva enviada al Ministerio Público.