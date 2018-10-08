Libres pero imputados exfuncionarios de Corpoboyacá por actos de corrupción

Se precisó por parte de la Fiscalía que los cuatro indiciados seguirán vinculados al proceso. . Foto: Cortesía( Thot )

Ni detención carcelaria y domiciliaria emitió un juez penal municipal de control de garantías este 8 de octubre a dos funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá y dos ex empleados de la misma entidad por actos de corrupción.

"Terminaron las audiencias preliminares, se imputo a los cuatro indiciados por el delito de cohecho propio, se solicitó medida de aseguramiento carcelario, pero el juez determinó que no había mérito para imponer esa medida", explicó el director de las Fiscalías de Boyacá, Javier Díaz Villabona.

Ante esta medida no privativa de la libertad, Díaz Villabona, dijo que el ente acusador no estuvo de acuerdo porque el hecho fue grave y por ello, se apeló la decisión. “Estaremos pendientes que en segunda instancia se decida favorablemente como se ha pedido.

Los procesados son Javier Saldaña Rodríguez, los ingenieros Juan Pablo Pérez Raigoso Rodrigo Efredo Ochoa y Martha Yesenia Rodríguez Sánchez a quienes se les acusa por exigir dinero para ayudar a conseguir licencias ambientales, pero también en temas de favorecer procesos sancionatorios.

Se precisó por parte de la Fiscalía que los cuatro indiciados seguirán vinculados a la investigación.