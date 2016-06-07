Liliana Rendón renunció a su cargo en la Gobernación de Antioquia

La secretaria de Participación Ciudadana de Antioquia, Liliana Rendón Roldán, presentó la renuncia a su cargo por temas netamente personales, según explicó en un comunicado de prensa.

Allí reveló que no que quiere ser inferior a los propósitos de esta administración, ni a las expectativas de los diferentes entes, pero que “con el lamentable fallecimiento de mi hermana Luz Mila, quien no sólo era mi mano derecha para los asuntos personales, sino el soporte de mis padres, en consecuencia hoy necesito más que nunca estar con ellos, es mi prioridad, por lo tanto debo renunciar a partir de la fecha al cargo de Secretaría de Despacho”.

Así mismo fue enfática en que “la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social, requiere un líder con una dedicación de mente y cuerpo del ciento por ciento,”, lo cual por su situación actual no sería viable.

La exsenadora reveló que “desde donde la Divina Providencia me ponga estaré "Pensando en grande" por el departamento de Antioquia y deseando el éxito de la gestión”.

Recordemos que el nombramiento de la exsenadora Liliana Rendón fue algo polémico, pues como lo contamos en su debido tiempo en la W Radio, algunos medios de comunicación habrían sacado de contexto una respuesta sobre una posible alianza con Luis Pérez, todo en el marco de las elecciones.