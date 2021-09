SOS de travesía El Caribe Respira por contaminación de playas del Atlántico

En Puerto Velero hay un mar calmo y sus playas de baja profundidad atraen de vez en cuando al turismo. Hasta ahí todo sería perfecto si no tuviera que resistir un problema que se arrastra desde Bocas de Ceniza: la basura que baja por el río Magdalena y los arroyos circundantes.

Durante la jornada de limpieza de Caribe Respira en esa playa, la Armada Nacional y los grupos voluntarios lograron recoger alrededor de 4 toneladas de desechos solo en la costa.

A su vez, los buzos de la travesía, comandados por el capitán Franco Ospina, recogieron en el fondo del mar 20 sacos más repletos de desechos.

Las lluvias golpean mucho a estas playas. El ciclo del agua, siempre necesario, se está convirtiendo también en la causa de tanta contaminación. La razón es simple: al llover, aumenta el caudal de los arroyos vecinos y llegan cantidades de escombros, que, sumados a la sedimentación que arrastra el río Magdalena, terminan por opacar un bello rincón atlanticense.

Joan Ballés es venezolano y desde hace un año vive en Puerto Velero. Con tristeza cuenta que todos los días sale a limpiar un kilómetro de playa, esperando encontrarlo igual al día siguiente, sin embargo, nunca lo ha logrado. "No es el turismo, he sido testigo de eso, a los visitantes no les gusta que ensucien las playas. Son las corrientes las que traen de todo, principalmente plástico", dice.

La misma situación la ha constatado el cuerpo de Guardacostas de Barranquilla. De acuerdo con su comandante, el teniente Diego Chaparro, vienen realizando jornadas de limpieza en varias playas encontrando toneladas de desechos.

"En las playas de Caño Dulce, Juan De Acosta y Puerto Colombia, es evidente la cantidad de desechos que llegan con la corriente. Por eso trabajamos de la mano con la comunidad y las administraciones en jornadas periódicas de limpieza" asegura el teniente.

El llamado de la travesía El Caribe Respira, de W Radio y Coca Cola con el apoyo de la Armada Nacional, la Fuerza Naval del Caribe y Acoplásticos, es a que cada colombiano tome la determinación de reciclar y de darle una adecuada disposición a los desechos que genera. Porque todo lo que se arroja a un lugar diferente a las canecas de basura, tarde o temprano llegará al mar.