Quino, el papá de la niña de las cinco décadas

La primera viñeta de la vida de Quino fue el 17 de julio de 1932, día en el que en Mendoza (Argentina) vio nacer al que sería uno de sus hijos más ilustres. Desde los trece años estuvo involucrado con el arte, tras matricularse en la Escuela de Bellas Artes, donde prefirió el camino del humor y de las historietas frente al camino de las “ánforas y yesos”. En 1954 publicó su primera página, tras pasar tres años de una difícil situación económica en la que buscó editores que se interesaran por su trabajo. A partir de esa fecha, sus dibujos han sido publicados en diferentes medios de América Latina y Europa. En 1963 publicó su primer libro, “Mundo Quino”, una recopilación de dibujos de humor gráfico mudo con prólogo de Miguel Brascó, pero fue el 29 de septiembre 1964 cuando el semanario Primera Plana de Buenos Aires publicó por primera vez a una de sus hijas más recordadas, Mafalda. Después, la pequeña niña pasó a ser publicada seis veces por semana en periódico El Mundo, y poco a poco fue conquistando América del Sur y Europa. A esas publicaciones les siguió un libro exitoso, cuyos 5.000 ejemplares se agotaron en dos días. Sin embargo, el 25 de junio 1973 Quino decidió no dibujar más historietas de Mafalda, pues ya no sintió la necesidad de usar las tiras en secuencia. Aún así, la niña ha seguido vigente por varios años, no solo en libros y periódicos, sino en campañas sociales. En 1984, firma un contrato con el ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) para la realización de cortometrajes con sus páginas de humor, bajo el nombre Quinoscopios. Además, en 1993 la empresa española D.G. Producciones S. A. produjo 104 episodios de Mafalda en dibujos animados de 1 minuto. Con información de quino.com.ar