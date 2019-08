Alex Bueno por primera vez en Colombia

Después de 40 años de carrera musical, el artista de República Dominicana vino a visitar el país con ánimos de promocionar su nuevo álbum, el cual contará con ritmos de bachata y salsa.

Sobre sus inicios en la música, explicó que empezó a cantar desde los 3 años, porque su familia es musical, tanto padres, abuelos y tíos han estado involucrados en la música.

Frente a sus inicios en el merengue, Bueno explicó que: “yo vengo de un festival de la voz que hizo Wilfrido Vargas, yo gané ese festival. Luego de eso canté en Tv y me vio Fernando Villalona, estaba interesado en cantar conmigo. Esa misma noche dejé la orquesta en la que estaba y me quedé con Fernando.”

Luego de esto, el artista decidió independizarse porque quería liderar en el género, cosa que le funcionó porque la gente me aceptó y hasta la fecha sigue siendo reconocido por temas como: Jardín Prohibido, Que cara más Bonita; Sin ti no soy nada, Me muero por Ella, entre otros.

Sobre la gira que dará el artista confirmó que estará en Neiva, Barranquilla, Ibagué y Bogotá.