"Argo" se lleva el Premio Óscar a mejor película

La historia dirigida por Ben Affleck sumó tres galardones y junto con 'Una aventura extraordinaria', que obtuvo cuatro, fueron las ganadoras.



"Life of Pi", de Ang Lee, se alzó con cuatro estatuillas en la 85 edición de los premios de la Academia de Hollywood, el mayor número de Óscar conseguido por un filme en la ceremonia de este año.



Jennifer Lawrence, de 22 años, logró el primer Óscar de su carrera tras imponerse como mejor actriz gracias a su trabajo en "Silver Linings Playbook".



Lawrence, que se tropezó en las escaleras del escenario al pisarse su largo vestido, agradeció un tanto azorada el galardón y se lo dedicó a sus compañeros de reparto, a su familia y a sus compañeras y rivales en la categoría de mejor actriz, a las que calificó de "inspiración".



La joven actriz superó en la disputa por el galardón a Emmanuelle Riva ("Amour"), Jessica Chastain ("Zero Dark Thirty"), Naomi Watts ("Lo imposible") y Quvenzhané Wallis ("Beasts of the Southern Wild").



El intérprete británico Daniel Day-Lewis se hizo, tal y como estaba previsto, con la tercera estatuilla de su carrera como mejor actor gracias a su versión del presidente de EE.UU., Abraham Lincoln en la película "Lincoln", de Steven Spielberg.



En la música, Adele y Paul Epworth lograron romper la racha negativa y conseguir para James Bond su primer Óscar musical por la canción "Skyfall", del filme del mismo nombre, una misión épica que tras medio siglo de películas del espía solo rozaron previamente tres artistas, entre ellos Paul McCartney.



La británica, que se mostró muy emocionada al recoger el galardón, ofreció además su primera actuación en vivo después de más de un año de retiro en el que fue madre y en el que volvió a coronarse como la cantante que más discos vendió en todo el mundo.



Su último triunfo llega de la mano de su ficticio compatriota, quien es conocido -además de por el martini con vodka "agitado pero no revuelto"-, porque en cada una de sus 22 entregas fílmicas ha sido arropado por una exhuberante carta de presentación musical, como ha mostrado el homenaje ofrecido esta noche durante la gala de los Óscar de Hollywood.



De las propuestas más clásicas, como la de Nancy Sinatra (You only live twice") y Gladys Knight ("Licence to kill"), a las más contemporáneas, con Madonna ("Die another day"), Garbage ("The world is not enough") o el tándem de Alicia Keys y Jack White ("Another way to die", de "Quantum of Solace"), son muchos otros los famosos que han puesto su talento "al servicio de Su Majestad".



Y a pesar del relumbre de la nómina, solo tres temas consiguieron una nominación antes que Adele: "Live and Let Die" de McCartney; "Nobody Does It Better", compuesto por Marvin Hamlisch y Carole Bayer Sager e interpretado por Carly Simon; y "For Your Eyes Only", de Bill Conti y Michael Leeson, con la voz de Sheena Easton.



Ni siquiera John Barry, con cinco Óscar, logró la estatuilla dorada para 007 pese a haber dirigido la orquesta que grabó el emblemático "The James Bond Theme" en la inaugural "Dr. No" (1962) y de haber escrito once de sus 23 bandas sonoras, amén de canciones memorables como "Diamonds are forever", "Goldfinger" y "Moonraker", las tres con Shirley Bassey.



Por su parte, Anne Hathaway cumplió los pronósticos y se alzó con el Óscar a la mejor actriz de reparto por su trabajo en "Les Misérables", durante la ceremonia de entrega de la 85 edición de los premios de la Academia de Hollywood, que se celebran en Los Ángeles.



"Se ha hecho realidad", dijo la intérprete sobre el escenario mirando con ternura a su estatuilla dorada. "Es un tremendo honor. Este es el primer Óscar para la intérprete estadounidense, que previamente había sido nominada por "Rachel Getting Married" (2008).



Sus rivales en la categoría eran Amy Adams ("The Master"), Sally Field ("Lincoln"), Helen Hunt ("The Sessions") y Jacki Weaver ("Silver Linings Playbook").



Y la producción austríaca "Amour", del realizador Michael Haneke, ganó, como estaba previsto, la estatuilla de mejor película de habla no inglesa, un premio al que también optaba la cinta chilena "No" de Pablo Larraín, en la 85 edición. "Amour" se impuso también a la danesa "A royal affair", la noruega "Kon-Tiki" y la canadiense "War witch".



La película de Haneke, que ayer arrasó en los César del cine francés, donde ganó los premios a mejor película, director, guión original, actriz y actor, está nominada a otros cuatro Óscar: mejor película, actriz, guión original y director.