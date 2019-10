Ariel González, el colombiano que representa al país en ‘La Voz’ Turquía

Ariel González es el colombiano que representa al país en ‘La Voz’ de Turquía habló durante la entrevista sobre su participación en el reality: “La canción de Despacito tiene un poder impresionante, ellos no entienden nada de español, pero uno les dice Despacito y ellos lo bailan.”

En cuanto a sus inicios en el país de Turquía, González contó que: “Yo trabajo como profesor en un colegio en el área de inglés, adicional a eso tengo clases extras de guitarra y español. Vivo en Turquía hace dos años, uno de los estudiantes que tenía en clases me dijo que me presentara para La Voz en Turquía y me animé”.

En cuanto a las diferencias que hay entre el programa de Colombia y el de Turquía, dejó claro que la diferencia del programa es que en Turquía solo lo pasan los fines de semana.