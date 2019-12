Así fue la experiencia de Sebastián Yatra doblando a 'Jesper', su personaje en 'Klaus'

Durante la entrevista, el cantante colombiano, Sebastián Yatra, habló sobre el papel que tendrá dentro de la primera animación de Netflix ‘Klaus’: “Fue una experiencia tremenda, es la segunda película que doblo, me volví fanático de la película, la preparación no fue específica, desde hace 7 años empecé a practicar para radio y eso me sirvió para desenvolverme mejor”.

En cuanto al tiempo que duró grabando este guion, Yatra dijo que: “Lo único que sabía yo era que era una película de navidad, yo tenía que llegar a grabar y me encontré con un equipo tremendo, el director me ayudó en cada parte del proceso”.

Para finalizar, el colombiano habló sobre su relación con la artista argentina Tini.